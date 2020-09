Openheid over diep verdriet en rouw

Om rouw te overleven, is gezelschap nodig. Dat vergeten omstanders vaak al in ‘gewone’ tijden, maar in wankele tijden als deze al helemáál, schrijft rouwexpert Megan Devine op haar website.

Als we in rouw zijn, zijn we druk met onze eigen angsten of verdriet, en hebben even geen ‘emotionele bandbreedte’ over. Hierdoor kunnen mensen die rouwen zich extra eenzaam en geïsoleerd voelen.

Ook is het niet vreemd om je overleden dierbare nu extra te missen, blij te zijn dat diegene deze coronaperiode niet mee hoeft te maken, of juist boos omdat jij het alleen moet doorstaan – of alle drie tegelijk.

Is aansluiting in real life tijdelijk niet mogelijk, zoek dan een online community met mensen die hetzelfde doormaken, adviseert Devine. “A million little laptop lights at sea, friends. That’s how we survive.”

Meer lezen en luisteren over rouw

Tekst Eveline Stoel Fotografie Milos Tonchevski/Unsplash.com