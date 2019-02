Oproep voor onderzoek burn-out

Soms kom je pas tot nieuwe inzichten nadat je eerst keihard tot stilstand bent gekomen. In Flow 2 lees je er een verhaal over waarin ook psycholoog Machteld van den Heuvel (UvA) aan het woord komt. Ze is op zoek naar respondenten voor een onderzoek over burn-out.

Voor het onderzoek aan de UvA is Van den Heuvel op zoek naar mensen die een burn-out hebben gehad en daar inmiddels van hersteld zijn. De vraag die centraal staat is: zijn er – naast alle nare ervaringen van de burn-out – ook leerpunten te ontdekken in de periode van ziek-zijn en herstellen? Zo ja, hoe zou je die omschrijven? Welke lessen haal je zelf uit je burn-out?

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst (en vrijwillige diepte-interviews met een beperkt aantal mensen) en dr. Machteld van den Heuvel leidt het zelf. Ze werkt bij de Universiteit van Amsterdam, op de faculteit arbeids- en organisatiepsychologie.

Mocht je je ervaringen hierover willen delen, dan kun je hieronder je mailadres achterlaten (dit wordt alleen voor het onderzoek gebruikt). Je krijgt dan per mail een uitnodiging om je ervaringen te delen in een vragenlijst en eventueel een interview.

Het artikel over burn-out vind je in Flow 2.

