Palpmino Blackwing: het geliefde schrijverspotlood is terug

De geliefde potloden van Palomino Blackwing zijn weer verkrijgbaar voor alle schrijfliefhebers onder ons.

Beroemdheden als Ernest Hemingway en John Steinbeck schreven er boeken vol mee, maar de fabriek ging in de jaren negentig over de kop. Nu is schrijverspotlood Palomino Blackwing – geliefd vanwege de kwaliteit van het grafiet en hout, de iconische vorm en vervangbare gum – weer voor iedereen verkrijgbaar.

Fotografie Kat Stokes/Unsplash.com