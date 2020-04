Paper goodies voor Foodies

Bij Flow houden we niet alleen van papier, maar ook van eten.

Verjaardagen worden op de redactie gevierd met zelfgebakken taart, favoriete recepten worden onderling gedeeld en vlak voor kerst sieren we onze lunchtafel op met glitters en sterren. En staat die tafel ineens vol met heerlijke zelfgemaakte gerechten – iedereen brengt iets mee. Ook nu we thuis zitten hebben we een wekelijks chips-moment.

Daarom dachten we: waarom combineren we die liefde niet in een boek? Een boek over papier én eten: dat is dit Flow Paper Book for Food Lovers. Want wat we zo leuk vinden aan eten, is dat het je samenbrengt met mensen (momenteel even virtueel; ieder vanuit zijn of haar eigen huis). Van de pan soep waarmee je een vriend of vriendin helpt die het moeilijk heeft tot de buurtborrel vanaf je balkon of met je eigen familie in je tuin. Van de zomerse picknick met huisgenoten tot het kommetje noodles op de bank voor de tv.

We vroegen illustratoren van over de hele wereld om tekeningen te maken van sushi en rijstkommetjes, foodtrucks en matcha lattes, theekopjes en thermoskannen. We strooiden de illustraties door het boek en stopten dit vol paper goodies die je kunt gebruiken bij etentjes, borrels of verjaardagsfeestjes die je wilt vieren (fysiek of virtueel) met de mensen die je lief zijn.

Met posters voor aan je keukenmuur, cadeauzakjes voor zelfgebakken koekjes, naamkaartjes voor op je gedekte tafel, papier voor boodschappenlijstjes en uitnodigingen, een boekje in de vorm van een sardineblikje, caketoppers om je taart mee te versieren, een Portugese pop-upkeuken en een Japans noodlerestaurantje. En dan hebben we nog niet eens alles opgenoemd…

Veel plezier aan tafel!

Het Paper Book for Food Lovers is te vinden in de boekwinkel, supermarkt en in onze shop.

Fotografie Floor van Koert