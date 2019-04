Het leven van Peggy Guggenheim

Ze leidde een turbulent leven in de culturele jetset en trok regelmatig foute mannen aan. Maar Peggy Guggenheim werd vooral bekend door haar indrukwekkende kunstverzameling. In onze special Women that matter staat het verhaal van haar leven.

Welgesteld maar ongelukkig

Marguerite – roepnaam Peggy – Guggenheim wordt in 1898 in weelde geboren. Haar ouders stammen beiden uit zeer welgestelde New Yorkse families. De Seligmans, de familie van haar moeder Florette, hebben hun kapitaal vergaard als bankiers; de Guggenheims met ijzer en staal.

De familie Seligman is behoorlijk excentriek. Er is een oom die de hele dag op steenkool kauwt (zijn gebit is helemaal zwart), een andere is zo smetvrezend dat hij nooit uit bad komt. Peggy’s moeder Florette zegt alles drie keer. Als ze bij een hoedenmaker een hoed met een veer bestelt, zegt ze: ‘Een hoed met een veer, een veer, een veer’ en krijgt ze dus een hoed met drie veren.

‘Mijn jeugd was buitensporig ongelukkig,’ schrijft Peggy in haar memoires, Out of this century (door haar familie spottend ‘Out of her head’ genoemd). ‘Ik heb er geen enkele positieve herinnering aan.’ Haar vader Benjamin is druk met werk en buitenechtelijke activiteiten; haar afstandelijke moeder voert een benauwend bourgeois huishouden. Haar enige speelkameraden zijn haar zussen: de bijna drie jaar oudere Benita – ‘de grote liefde van mijn vroege leven’ – en de jongere Hazel, met wie het minder goed botert.

Op de kleintjes letten

Als Peggy dertien is, komt haar vader, op wie ze dol is, om bij de ramp met de Titanic. ‘Mijn vaders dood greep me erg aan en het duurde jaren voor ik eroverheen was. Misschien ben ik er wel nooit overheen gekomen, want sindsdien ben ik geloof ik altijd op zoek geweest naar een vader.’ Benjamins financiële huishouding is bij zijn dood bovendien niet op orde.

Florette en haar dochters moeten ­kleiner gaan wonen en behoren voortaan tot de arme tak van de Guggenheims. Hun armoede is natuurlijk uiterst relatief, maar wordt toch pijnlijk gevoeld. Peggy zal haar leven lang op de kleintjes letten. Omdat iedereen denkt dat ze steenrijk is, roept dat soms irritatie op.

