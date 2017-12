Penvriend voor één dag

We mailen, whatsappen en bellen heel wat af met vrienden, kennissen en familie. Een echte brief schrijven doen we niet zo vaak meer. Zoals vroeger, toen we vol ongeduld wachtten tot het papieren antwoord van onze penvriend(in) op de deurmat viel. Dat gevoel kun je nu weer voor één dag een beetje terugkrijgen.

Schrijvers Herman Koch en Wanda Reisel leerden elkaar in 1970 kennen op de middelbare school en schreven elkaar in de jaren tachtig (toen Herman in Barcelona woonde) vele brieven. In 2011 pakten ze hun correspondentie weer op, onder meer om terug te kijken op hun vriendschap. Wanda zegt hierover in Trouw: “Elke brief die ik ontvang, wekt bij mij een gulzig verlangen: openratsen die envelop! (zo jammer dat die specifieke sensatie van ‘verwachting’ is verdwenen; nu gaan alleen rekeningen en de Belastingdienst nog schuil in een papieren envelop). Een brief- of mailwisseling is van een heel andere dynamiek dan een gesprek in een café. Voor sommige schrijvers is het het warmdraaien voor het échte werk.”

De brieven van Herman Koch en Wanda Reisel zijn nu gebundeld in Of heb ik het verzonnen?. Ter gelegenheid hiervan zijn de twee voor één dag de penvrienden van heel Nederland. Stuur je voor 10 december je brief in, dan krijg je op 15 december een persoonlijk antwoord van Herman en Wanda.