Stillevens, mythologische scènes, stierengevechten en vrouwen, veel vrouwen: in de Rotterdamse Kunsthal is een groot aantal werken op papier te zien van Pablo Picasso (1881-1973).

Picasso gebruikte grafische kunst vooral om te kunnen experimenteren en maakte uiteindelijk zo’n 2500 prenten. De techniek van kleurenlino’s leerde hij zichzelf aan toen hij al ver in de zeventig was – zoals hij ook op hoge leeftijd leerde pottenbakken: Picasso wilde altijd nieuwe ontdekkingen blijven doen.

De kleurenlino hieronder, Buste de femme au chapeau, is uit 1962. Picasso was zelf toen al boven de tachtig. Uit datzelfde jaar is in de Kunsthal ook een serie van acht proefdrukken te zien van de kleurenlino La dame à la collerette, een portret van zijn vrouw Jacqueline in historische kleding. Deze serie laat goed zien hoe Picasso werkte en experimenteerde. Alle prenten zijn afkomstig uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.

De expositie Picasso op papier is tot en met 12 mei 2019 te zien in de Kunsthal in Rotterdam.

1 © Pablo Picasso

Buste de femme d’après Cranach le Jeune, 1958

Linocut in colors, on Arches paper

76.8 × 56.8 cm

Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, c/o Pictoright Amsterdam 2019, foto: Studio Buitenhof, Den Haag

2 © Pablo Picasso

Buste de Femme au Chapeau, 1962

Linocut in colours

B. 630 x 530 mm., S. 753 x 620 mm

Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, c/o Pictoright Amsterdam 2019, foto: Studio Buitenhof, Den Haag