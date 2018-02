Pinnen met Penelope

Dank je wel, Emily Isabella voor de pins die je deelde op ons ‘Friends of Flow’-bord. Deze maand neemt illustrator Penelope Dullaghan het over. Ze werkte mee aan het Flow Book for Paper Lovers 5 en in Issue 22 is ook werk van haar te zien.

Wat voor pins kunnen we verwachten?

“Ik gebruik Pinterest om mooie, inspirerende beelden te verzamelen en die wil ik graag delen. Ik vind het vooral leuk om op zoek te gaan naar verschillende kunstvormen (zoals ontwerpen van keramiek of draad) en er een mooi kleurenpalet van te maken. Extra bijzonder is het als de beelden die ik heb verzameld een bepaald gevoel oproepen.”

In haar vrije tijd houdt ze van koffiedrinken, vuurtjes maken en wandelen. Ze tekent het liefst elementen uit de natuur, zoals bloemen, zaaddozen en bladeren. Penelope Dullaghan woont en werkt in het Amerikaanse Indianapolis.

Je kunt het Pinterest-bord van Penelope Dullaghan hier volgen.

Je kunt de pins van Emily – en eerdere gastpinners – nog steeds bekijken via onze Pinterest-pagina.

Wil je meer zien van Penelope? Kijk eens op haar website of lees meer in dit blog.

Illustratie: Penelope Dullaghan