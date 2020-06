Podcast over kunst: Naakt op een kleedje

In de podcast Naakt op een kleedje worden vrouwelijke kunstenaars besproken.

Omdat je in musea vaker vrouwen naakt afgebeeld op een kleedje tegenkomt dan als maker van kunst, praten Heske ten Cate en Yuki Kho in hun podcast elke aflevering met een vrouwelijke gast over een werk van een vrouwelijke maker waar zij door zijn gegrepen.

Met vragen die leiden tot boeiende gesprekken, en met poëtische beschrijvingen van de kunstwerken. Op de gastenlijst staan onder anderen oud-politica Hedy d’Ancona, curator en model Stephanie Afrifa en meditatiespecialist Michelle de Bruijn.

Naakt op een kleedje is te beluisteren via Spotify en de podcast-app.

Tekst Rosa Dammers & Ellen Nij Bijvank Fotografie Ryan Crotty/Unsplash.com