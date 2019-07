Podcast-tip: Terrible, thanks for asking

Als iemand ons vraagt hoe het gaat, zeggen we vaak: goed, dank je. Ook als het helemaal niet goed gaat. Nora McInerny doet het tegenovergestelde. Terrible, thanks for asking is haar goudeerlijke podcast die taboes op het gebied van mental health doorbreekt.

Eerlijke verhalen

McInerny vraagt mensen om hun eerlijke verhaal te delen. Soms verdrietig, soms grappig, vaak een beetje van beide. Iedere aflevering heeft zijn eigen onderwerp. Zo vertelt McInerny in de eerste aflevering haar eigen verhaal.

Op haar 31e heeft ze een huis, een goede baan, een man en een zoon. Maar dan verandert haar leven totaal in zes weken tijd: ze krijgt een miskraam en verliest daarna haar vader (aan lymfeklierkanker) én haar man Aaron (aan een hersentumor). Twee jaar later krijgt ze een kind van een andere man, maar ze blijft voor altijd verdrietig over Aaron – en zou het ook niet anders willen.

Aflevering 19 gaat over het verliezen van een beste vriendin en in aflevering 15 vertelt Chelsea over het eeuwige daten, en hoe vermoeiend dat soms kan zijn.

Benieuwd naar de podcast? Neem een kijkje op de officiële website.

In Flow 4 tippen we meer podcasts.

