Podcast van Spinvis

Goed nieuws voor podcastliefhebbers: het aanbod boeiende audio-verhalen groeit en groeit. Zoals Een nieuwe morgen van muzikant Spinvis, een vijfdelige serie met korte geluidsfragmenten waarin hij ontroerende thema’s aansnijdt. In dit blog vertelt Spinvis hoe de podcast is ontstaan.

Wat heb je gemaakt?

“Een serie geluidsimpressies over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht, waar ouderen samenwonen met jongeren. Het is eigenlijk een spin-off van de documentaire Een nieuwe morgen van filmmaker Kim Brand. Ze vroeg me om daar de muziek bij te maken en dat wilde ik graag doen, omdat ik ben opgegroeid in de buurt (Tuindorp Oost) waar de film is opgenomen. Ik vond het een moeilijke opdracht, omdat de alledaagse geluiden in een documentaire vaak al zo bruikbaar zijn. Als je een blaffende hond hoort of een brommer, dan is dat al een soort muziek. Ik heb de geluiden en stemmen uit de film daarom bewerkt en laten fungeren als muziekinstrumenten. In de montage is vervolgens veel gesneuveld. Ik vond dat zonde en wilde er nog iets mee doen. Zo is deze podcast ontstaan.”

Waar gaat de podcast over?

“Het zijn verhalen van de jongeren en ouderen uit de documentaire die de montage niet hebben gehaald. De thema’s dienden zich eigenlijk vanzelf aan in de gesprekken met bewoners: liefde, meneer De Bruin, de hemel, dromen en ‘Ben je oud’? Dat jongeren en ouderen samenwonen in die flat, levert grappige tegenstellingen op. Een jongen van 24 zegt bijvoorbeeld ineens dat hij zich oud voelt, terwijl een oudere bewoner het wel mee vindt vallen. Het is interessant hoe ze daar samenleven. Ze leven langs elkaar heen en tegelijkertijd komen ze elkaar ook tegen.”

Luister je zelf veel podcasts?

“Ja, vooral in de auto. Ik heb net het levensverhaal van Napoleon geluisterd. Dat was heel mooi, met smeuïge liefdesverhalen. Ik zat op het puntje van mijn autostoel. Ik luister van alles, van interviews met allerlei mensen tot spannende verhalen. Zoals Bob, een ontzettend spannend verhaal waarin drie meisjes op zoek gaan naar de minnaar van een oude vrouw, maar ze weten niet zeker of hij wel bestaat. Ik ben ook nieuwsgierig naar de nieuwe podcast van Gijs Groenteman waarvoor hij allerlei muzikanten gaat interviewen, dat is een project van mijn platenmaatschappij Excelsior.”

Wil je vaker podcasts maken?

“Ik vond het heel leuk, dus misschien wel. Ik ben nu ook bezig met het maken van hoorspelen. Dan schrijf ik toneelstukken die ik in de studio opneem met rare monologen en dialogen. Dat is ook heel geschikt voor een podcast.”