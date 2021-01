Poëzieweek 2021: een ode aan het gedicht

Van 28 januari tot en met 3 maart 2021 is het weer Poëzieweek, waarin we het gedicht in de schijnwerpers zetten. Het thema van deze editie is ‘samen’. Want dat doen woorden: ze verbinden. Ter ere van deze week noemen we 4 boeken om poëzie beter te leren begrijpen.

Zou je ook zo graag willen genieten van poëzie, maar vind je het intimiderend, of ben je bang dat het niet voor jou is weggelegd? Geen zorgen: poëzie lezen kun je leren. Deze boeken zijn een goed startpunt.

Woorden temmen (Grange Fontaine) van Kila van der Starre en Babette Zijlstra. Aan de hand van 24 van hun lievelingsgedichten krijg je oefeningen om gedichten beter te begrijpen, en inspiratie om zelf gedichten te schrijven

Olijven moet je leren lezen – Een cursus genieten van poëzie (Atlas Contact) van Ellen Deckwitz. Over rijm en metaforen, waarom er witregels staan in een gedicht en wie nou de John Lennon van de poëzie is. Van Deckwitz verschijnt dit jaar de bundel Hogere natuurkunde (Uitgeverij Pluim).

In Voor de verre prinses (Uitgeverij Prominent) schrijft Chrétien Breukers brieven over poëzie aan zijn geliefde, elke brief begint met een favoriet gedicht.

Henny Vrienten is een fanatiek poëzielezer. Zwaan kleef aan (Rainbow) is een bloemlezing met poëzie uit de hele wereld, waarin elk gedicht een opstapje is naar een volgend gedicht.

