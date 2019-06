Probeer eens iets nieuws

Iets anders proberen is goed voor je hersenen. Zo stortte journalist Caroline Buijs zich op de ukelele, het zusje van de gitaar. In Flow 4 vind je er een artikel over. Hieronder delen we alvast een fragment.

“Iets nieuws leren is heel goed,” zegt neuropsycholoog Margriet Sitskoorn als ik haar bel. “Veel mensen denken dat de hersenen statisch zijn, maar dat is niet zo. Ze zijn juist dynamisch. Of, zoals wij dat zeggen, neuroplastisch. Onze hersenen maken voortdurend nieuwe cellen aan en leggen daar verbindingen tussen aan. En dat gebeurt vooral als je iets nieuws leert of doet.” Die nieuwe netwerken ontstaan met name in het gebied achter je oogkassen: de prefrontale hersenschors. En dat gebied, vertelt Sitskoorn, is in deze drukke wereld erg belangrijk.

“We krijgen tegenwoordig zo veel prikkels. Denk maar aan de piepjes op je telefoon en alle mails die binnenstromen. De prefrontale hersenschors reguleert je emoties, je denken en je doen. En dat is belangrijker dan ooit, want anders zou je lukraak op alle prikkels reageren. Door te slapen en te bewegen maak je die prefrontale hersenschors sterker. En dat doe je ook door iets nieuws te leren. Er komen dan cellen bij en de verbinding tussen de cellen verbetert. Hierdoor kun je zelf beter bepalen waar je aandacht aan wilt geven.”

Het artikel ‘Leuk, iets nieuws’ vind je in Flow 4.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Tegan Mierle/Unsplash.com