Roy, Karim en Amber geven een andere draai aan het dagelijks leven

Roy Boerenfijn, Amber Wolf en Karim Lemqaddem wilden bewustere keuzes in hun leven maken en vaker de automatische piloot uitzetten. Ze bedachten een draaischijf waarmee je (letterlijk) een andere draai kunt geven aan je leven. Ze vertellen erover in Flow 8.

Vertel eens over jullie project?

“Voor ons afstuderen ontwikkelden we ‘Een andere draai’, om te laten zien dat het helemaal niet zo veel moeite kost om dingen af en toe anders te doen. Alle drie hadden we namelijk de behoefte om bewuster te leven en wat vaker de automatische piloot uit te zetten.

Je gaat elke dag op dezelfde manier naar je werk of studie, komt thuis en gaat naar je vaste supermarkt of dezelfde sportschool. Zo komen er nooit nieuwe dingen op je pad. Terwijl je er bijvoorbeeld ook voor kunt kiezen om in de bus naar buiten te kijken in plaats van op je telefoon. Misschien zie je dan wel iets wat je aanspreekt, of een plek waar je de volgende keer naartoe wilt – en kom je daar wellicht wéér iets nieuws tegen.”

Hoe gingen jullie te werk?

“We selecteerden allerlei aspecten uit het dagelijkse leven. Wat je eet, hoe je naar je werk gaat, hoe je je vrije tijd besteedt: precies de dingen die je vaak op de automatische piloot doet. Wij bedachten allerlei alternatieven om mensen op ideeën te brengen en zetten die op een draaischijf. Als je een draai aan de schijf geeft, kom je op zo’n tip om die dag of week eens uit te proberen.”

Wat wilden jullie met de draaischijf bereiken?

“Dat mensen zich bewust worden van patronen. En we hoopten ze een duwtje in de rug geven, zodat het na een tijdje vanzelfsprekend wordt om het ook eens anders te doen.”

En toen, precies tijdens jullie afstudeerperiode, kwam corona…

“Inderdaad. De draaischijf zou in Flow komen, maar ieders leven had vanzelf al een andere draai, dus dat was niet meer logisch. Dat was jammer. Daarnaast moesten we nu bij het afronden van onze afstudeerprojecten veel meer individueel werken, terwijl de studie juist gericht is op multidisciplinaire samenwerking.

En in plaats van je werk laten zien op een afstudeertentoonstelling, gebeurde dat online. Maar de boodschap om kleine dingen in je leven anders te doen, blijft overeind. Zeker nu we weer wat meer terugkeren naar normaal.”

Tekst Caroline Buijs