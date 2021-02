Rustgevende muziek om te ontspannen

Na een drukke dag is het fijn om even te ontspannen. Dat kan met wandelen, sporten en het uitoefenen van hobby’s, maar rustgevende muziek kan je ook enorm helpen om tot rust te komen.

Van welke muziek je tot rust komt hangt vooral af van je eigen smaak. Sommige mensen zweren bij pianomuziek, andere worden daar vooral neerslachtig van. De een komt tot rust van een gitaar, weer iemand anders raakt totaal ontspannen van popmuziek. Bedenk voor jezelf welk instrument bij je past en welke klanken je graag hoort voordat je lukraak een playlist opzet. Ben je vooral opzoek naar een afspeellijst met rustige muziek zonder al te veel poespas, dan zou je onderstaande opties eens kunnen proberen. Ook fijn om vlak voor het slapen te beluisteren, of tijdens yoga of meditatie.

3 uur lang rustgevende muziek met piano en gitaar

Op YouTube vind je duizenden video’s en playlists met rustgevende muziek, zoals dit nummer, waarin je niet alleen instrumenten hoort, maar ook vogelgezang. Zo zijn er nog veel meer video’s. Je hebt ontspanningsmuziek om rustig bij in te slapen, er is muziek speciaal voor meditatie en yoga en er zijn meerdere afspeellijsten voor tijdens het werken.

Tot rust komen via Spotify

Misschien wist je het nog niet, maar op Spotify heb je de categorie ‘Wellness’, met allerlei muziek en achtergrondgeluiden om te ontspannen. Zo is er muziek speciaal voor yoga en meditatie, voor het slapengaan en voor je focus (her)vinden. Heb je liever alleen achtergrondgeluiden zoals fluitende vogels of een kabbelend beekje, dan is hier ook een speciale categorie voor. Probeer eens meerdere van deze playlists uit om te kijken waar je van ontspant.

White Noise

Heb je liever geen muziek maar zoek je wel een manier om je voor even af te sluiten van de wereld? Dan kan white noise helpen. Witte ruis is een term die verwijst naar monotone geluiden die je helpen bij het maskeren van andere geluiden in je omgeving. Je luistert dus niet naar muziek, maar naar een ruis zoals je die kent van bijvoorbeeld een zoemende motor of een ventilator in de slaapkamer. Doordat het andere geluiden als het ware ‘buitensluit’, kan het helpen om tot rust te komen.

We verzamelden ook rustgevende muziek voor meditatie.

Fotografie Elijah M Henderson/Unsplash.com