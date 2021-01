Samen een coöperatief beginnen? Zo ga je aan de slag

De boekwinkel om de hoek runnen, een moestuin aanleggen of een voetbalclub redden. Steeds vaker zetten buurtbewoners samen de schouders eronder om een coöperatief te beginnen– want samen bereik je meestal meer. Zo ga je aan de slag.

We ontdekken steeds vaker hoe leuk het kan zijn om zelf invloed te hebben op onze directe leefomgeving, zegt expert in coöperatief samenwerken Karlijn van Arkel. “Je wijk gezellig maken en je buurtbewoners beter leren kennen, is veel simpeler dan je misschien denkt. Daarvoor hoef je niet eens

een echte coöperatievorm op te richten.”

Laagdrempelig

Karlijn: “Als je met elkaar een eenvoudig maar duidelijk plan hebt, van een straatfeest tot een gedeeld moestuintje, kun je zó een subsidieaanvraag indienen bij de paar fondsen die daarvoor bestaan, zoals het Oranje Fonds of het VSBFonds, die beide financiële steun bieden aan sociale en culture projecten. Dat verloopt heel laagdrempelig.”

Dikwijls hoeft er niet eens geld aan te pas te komen. “De afgelopen tijd zijn veel initiatieven opgestart zonder geld. Bijvoorbeeld belcirkels waarbij oudere, eenzame mensen elkaar opbelden voor een gezellig praatje. En jongeren deden boodschappen voor hen.”

Zelf een coöperatief beginnen?

Mooie voorbeelden van lokaal samenwerken staat op Nlzorgtvoorelkaar.nl

Meer informatie over het oprichten van een coöperatie kun je vinden op Cooperatie.nl.

Deze tips vind je bij het verhaal Samen verder in Flow 10-2020.

Tekst Hedwig Wiebes Illustratie Femme ter Haar