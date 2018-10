Samen naar de markt in Azië

Via Dimsum Reizen kun je een individuele reis op maat boeken naar Azië. Extra leuk is dat er kleinschalige ontmoetingen kunnen worden geregeld met lokale bewoners.

Het idee erachter is dat je elkaar een beetje beter leert kennen en begrijpen – al is het maar voor een paar uur. Want omdat we zijn opgegroeid in een andere cultuur en maatschappij, gaat dat niet altijd vanzelf. In China kun je bijvoorbeeld in een piepklein plattelandsdorpje vissen met de dorpsbewoners of tofu maken. Je logeert in een honderdvijftig jaar oud huis en het eten komt zo veel mogelijk uit de tuin van de dorpsbewoners. En in Japan bereid je met de Japanse Yoko een Japanse maaltijd in haar keukentje. Andere landen waar Dimsum je in contact kan brengen met de lokale bevolking, zijn onder meer Vietnam, Sri Lanka, Indonesië en zelfs Iran.

Kijk voor meer informatie op Dim-sum.nl.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Dimsum Reizen