Cohousing: samen oud, samen thuis

Overgewaaid uit Denemarken: cohousing, oftewel samenwonen met vrienden, familie of andere gelijkgestemden. Hoe gaat zoiets? Journalist Fleur Baxmeier zoekt het uit.

De trend van ouder worden met je vrienden is niet alleen in Nederland gaande. Het is een wereldwijde ontwikkeling die bekendstaat als cohousing: samen een wijk of gebouw delen, met gemeenschappelijke voorzieningen als een ontspanningsruimte, een televisiekamer en bijvoorbeeld een tuin. Denemarken kwam er als eerste mee en al snel bleek het zo succesvol dat andere Europese landen en Amerika volgden. Inmiddels zijn er over de hele wereld plekken waar oudere mensen kunnen blijven leven zoals zij dat het liefst willen: zelfstandig, maar wel omringd door hun vrienden en – mocht dat nodig zijn – zorgverleners en hulp binnen handbereik.

Nog een voorbeeld dichtbij is het concept dat Jan Ruyten bedacht: Thuishuis. Het equivalent van een studentenhuis, maar dan voor senioren die er gezellig samen oud kunnen worden met gelijkgestemden. Het zijn ‘gewone’ huizen of etages in een flat, liefst lekker centraal gelegen in een buurtje waar de bewoners zelf vandaan komen. De vijf tot zeven bewoners hebben elk hun eigen woon-, slaap- en badkamer, maar delen de keuken, huiskamer, hobbyruimte, logeerkamer en vaak ook nog een tuin. Zijn de bewoners op een leeftijd gekomen dat ze praktische of andersoortige hulp nodig hebben, dan staat er een netwerk van vrijwilligers klaar om ze te begeleiden.

“Het is heel verstandig om je oude dag op die manier in te vullen, we moeten echt op zoek naar andere levensvormen,” zegt hoogleraar sociologie Beate Volker, die onderzoek doet naar sociale netwerken en relaties. “Allereerst worden we allemaal veel ouder, gemiddeld tachtig tot negentig jaar. Op je pensioenleeftijd heb je dus nog een heel behoorlijk levensperspectief. Hoe ga je die tijd invullen? Het is niet vanzelfsprekend dat je een partner hebt en kinderen wonen ook zeker niet altijd in de buurt, sterker nog: mensen wonen in Nederland dichter bij hun vrienden dan bij hun familie. Dát is het actieve deel van hun netwerk, daar ligt veel meer dan vroeger de focus. En dus ligt het voor de hand om te denken: zullen wij later gaan samenwonen?”

