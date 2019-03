Saudade: nostalgie en verlangen

Journalist Olivia Gagan is even terug in de Londense buurt waar ze ooit woonde en werkte, en voelt een mengeling van gemis, nostalgie en verlangen. De Portugezen hebben er een woord voor: saudade.

Vertaald betekent het ongeveer iets als: een melancholiek soort gevoel van onvolledigheid, door herinnering verbonden aan momenten van verlies van iets of iemand, afscheid van een plek of ding of afwezigheid van bepaalde ervaringen en fijne dingen die geweest zijn. Een lastig gevoel om te omschrijven. Maar als je het eenmaal gevoeld hebt, kun je er niet omheen.

De meesten van ons herkennen dat vreemde gevoel wel dat je om het hart slaat als je onverwacht wordt geconfronteerd met iets of iemand uit het verleden: als je een oud vriendje tegenkomt misschien, of een parfum ruikt dat een familielid altijd droeg of een liedje hoort dat je vroeger mooi vond.

Saudade wordt vaak beschreven als de nationale emotie van Portugal en Brazilië, en diende als inspiratiebron voor talloze liedjes, schilderijen en boeken. Het is de emotie die aan de basis ligt van de Portugese fado-traditie – een melancholieke zangkunst, vaak begeleid door de gitaar. Zangeres Amália Rodrigues, die bekendstond als de ‘koningin van de fado’, wordt vaak geassocieerd met saudade.

Amália was vanwege haar liederen zelfs zo geliefd dat er drie dagen van nationale rouw in Portugal werden afgekondigd toen ze in 1999 op 79-jarige leeftijd overleed. Ze kreeg een staatsbegrafenis. Ook talloze andere Portugese artiesten hebben getracht saudade te beschrijven in boeken, poëzie, schilderkunst en film.

Natuurlijk zijn we allemaal menselijk en we hebben allemaal de beschikking over hetzelfde spectrum aan menselijke emoties – waar in de wereld we ook wonen. Dus waarom is saudade zo’n uniek woord? Is het misschien gewoon een lui stereotype voor het Portugees-sprekende deel van de wereld?

Ik stuurde een bericht naar mijn vriendin Rosie, die een jaar in Rio de Janeiro heeft gewoond. Ik vroeg haar wat het woord voor haar betekende en of de essentie van saudade ook echt voelbaar is in het dagelijkse leven in het land. ‘Saudade vormt een enorm belangrijk deel van de Braziliaanse cultuur,’ schreef ze terug. ‘Volgens mij is het een woord dat eigenlijk niet te vertalen is.’ Inmiddels woont ze weer in Europa, maar ze heeft het er nog vaak over hoe fijn haar tijd in Rio was en hoe ze zich identificeerde met de manier van leven. ‘Ik voel de saudade do Brasil elke dag.’

Tekst Olivia Gagan Vertaling Rachel Lancashire Illustratie Marenthe Otten