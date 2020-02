Schoonheid volgens Alicia Keys

Wat is schoonheid? In 2016 stopte zangeres Alicia Keys met het dragen van make-up ‘to allow her real self, as is, to come up’.

De Amerikaanse media buitelden over elkaar heen van opwinding. Gestopt! Met make-up! In gesprek met Hollywood Reporter haalt ze haar schouders erover op. “Dit is gewoon een persoonlijke keuze. Iets wat ik aan het uitzoeken ben, terwijl ik groei als vrouw. Er is een onrealistisch beeld ontstaan van wat schoonheid is en dat rust zwaar op de schouders van vrouwen. We zijn in verwarring over wat innerlijke schoonheid is en wat uiterlijke schoonheid is.

Het allerbelangrijkste is dat je jezelf trouw blijft, dat je blijft bedenken: wat is belangrijk voor mij? Of je nou wel of geen make-up draagt, doe wat goed voelt. Als vrouw, maar ook gewoon als mens. Laat je niet beperken, laat zien wie je bent! Hoe dat er ook uitziet. Laten we stoppen met elkaar te veroordelen om de keuzes die we maken. Dat is schoonheid voor mij, dat je je eigen keuzes maakt.”

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Sarah Dorweiler