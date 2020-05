Inspiratie tussen de koeien

In Flow 4 vertellen schrijvers over hun favoriete plekken. Marieke Lucas Rijneveld (29) doet veel inspiratie op voor haar werk, op een koeienbedrijf in Utrecht. De natuur biedt haar troost en rust om na te denken en te voelen.

Marieke Lucas Rijneveld is een echt buitenmens. “Ik ben sowieso graag buiten, en één dag per week werk ik op een koeienbedrijf in Utrecht. Het uitmesten van de stallen is er mijn favoriete klusje. Het is heerlijk om naast het schrijven en al het denkwerk ook fysiek bezig te zijn. Ik doe daar veel inspiratie op voor mijn werk en koeien zijn zulke leuke, gevoelige dieren. Als ik vastloop tijdens het schrijven of als ik verdrietig ben, biedt de natuur troost. Daar zit het vol met prachtige verbindingen. Dieren, planten en mensen vormen een kringloop, zoals het leven zelf ook een kringloop is. Ik probeer iets van die schoonheid mee te nemen en te verwerken in mijn boeken.

Buiten zijn geeft me rust en ruimte om na te kunnen denken en om te voelen. In mijn hoofd is constant een fabriekje aan het werk om mooie beelden, gedichten of verhalen te maken. In dat fabriekje woon ik graag, maar soms moet ik eruit en dan helpt het om de natuur in te gaan. Nietzsche zei ooit: ‘We zijn zo graag in de natuur omdat ze geen mening over ons heeft.’ En zo voel ik het precies. Als ik buiten ben en onder de bomen loop, word ik niet beoordeeld en ben ik vrij. Die vrijheid heb ik in mijn vak minder; iedereen vindt wel iets van je werk of van hoe je bent.”