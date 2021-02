Schud je zintuigen wakker met deze geïllustreerde kaarten

We zouden best wat vaker in het hier en nu willen zijn, bewuster worden van onze omgeving, onze zintuigen weer wat meer gebruiken. De kaartenbox Verfijn je zintuigen heeft exact dat doel en is gemaakt om je blik te verruimen.

Leer een gedicht in een vreemde taal, teken een scène uit een droom die je als kind had, kook een maaltijd met een onbekend ingrediënt – en nog 47 geïllustreerde kaarten die je blik verruimen. Bedenker en maker is de Japanse illustrator en kunstenaar Shuku Nishi (@nishi_shuku), die naast tekeningen ook blokdrukken, driedimensionaal en olieverfschilderijen maakt.

Tekst Rosa Dammers, Ellen Nij Bijvank, Marije van der Haar – Peters Foto Bis Publishers