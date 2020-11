Sjabloon voor de enveloppen uit Book for Paper Lovers 8

In het Book for Paper Lovers 8 zitten enveloppen met vrolijke illustraties. Helaas hebben we een foutje ontdekt: de enveloppen sluiten niet goed op elkaar aan. Daarom maakten we dit nieuwe sjabloon om te downloaden.

We testen al onze paper goodies altijd zelf uit, maar bij deze enveloppen is er helaas iets misgegaan. Dat lossen we natuurlijk graag op.

Nieuwe enveloppen

Om toch gebruik te kunnen maken van de geïllustreerde enveloppen, hebben we een sjabloon met de juiste afmetingen gemaakt. Je kunt het sjabloon hieronder downloaden en zelf uitprinten.

Hoe het werkt? Knip het sjabloon uit en leg het op een van de enveloppen in het boek. Ook goed om te weten: het is niet nodig om de afbeelding te verkleinen, je kunt hem op A4 printen en dan past-ie precies op een pagina uit het Book for Paper Lovers 8.

Download het sjabloon hier.

Geen printer? Gebruik washi tape

Geen printer thuis of de enveloppen al uitgeknipt? Geen zorgen, daarvoor hebben we een andere oplossing bedacht. Je kunt namelijk met washi tape of een ander leuk papiertje de overgebleven ruimte van de enveloppen dichtplakken.

Het gebruik van washi tape (ten opzichte van gewoon plakband) is handig omdat deze niet aan de kaart in de envelop blijft plakken. Daardoor zal er niets beschadigen. Als je in plaats van washi tape een papiertje op de envelop wilt plakken, knip dan het papier iets breder dan de overgebleven ruimte. Smeer wat lijm op de uiterste randen van de envelop en plak het papier erop. Zo komt er geen lijm op de kaart.

Je kunt allerlei papieren vinden in het Book for Paper Lovers 8.

Tekst en fotografie Sara Assarrar