Slow Art in Museum van de Geest

Flow en Museum van de Geest bedachten samen de Flow Slow Art Route, langs vijf werken uit de collectie. Waarom maar vijf?

Omdat het bij Slow Art draait om de tijd nemen om een paar bijzondere stukken écht op je in te laten werken. Deze vijf werken vertellen een verhaal dat we graag met je delen. Zoals dat van illustrator Maaike Hartjes over haar burn-out, en van de bekende Japanse ‘stippenkunstenaar’ Yayoi Kusama, die kunst maakt om haar angsten te overwinnen. Museum van de Geest wil de mens in al haar facetten in beeld brengen en stereotiepe beelden ter discussie stellen.

Meer informatie vind je hier en op de website van Museum van de Geest.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Ioana Cristiana/Unsplash.com