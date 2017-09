Slow down met onze Agenda 2018

De Flow Agenda 2018, ontworpen door illustrator Louise Lockhart, is bedoeld om het allemaal wat rustiger aan te doen in het nieuwe jaar. Je kunt er je afspraken in bijhouden, maar de agenda helpt (hopelijk) ook op een minder druk schema uit te komen.

Minder hectisch

Omdat de agenda in bijna iedere tas past, neem je hem sneller mee en houd je je afspraken goed bij. Het kleine formaat maakt dat je automatisch bewuster nadenkt over afspraken die je maakt. Een bewustere keuze in je tijdsbesteding zorgt voor minder hectiek in je leven. Meer ruimte in je hoofd

Na iedere week vind je twee lege pagina’s die je kunt gebruiken om je gedachtes, herinneringen of to-do- lijstjes op te schrijven. Door de dingen op te schrijven, kun je ze loslaten en creëer je meer ruimte in je hoofd. Fijne reminders

Achterin de agenda vind je stickers die je helpen herinneren om af en toe je werk neer te leggen en een dag vrij te nemen, bijvoorbeeld. En dat de beste dingen gebeuren door een tijdje niets te doen.