Sofie Porro woont in een pipohuisje

Wat ben je aan het doen?

“Iedere ochtend om tien uur drink ik koffie in koffiehuis De Goede Morgen, aan de Vinkeveense plassen. Door de relaxte sfeer, het uitzicht en de rust kan ik mijn gedachten de vrije loop laten. Ik schrijf, maak mijn eigen muziek, en als ik geen inspiratie heb, ga ik taarten bakken met de mensen met een verstandelijke beperking van de dagbesteding. Voor mij is dit een klein paradijsje. En sinds een half jaar heb ik het geluk dat ik er maar vijftig stappen vandaan woon, op de camping in een pipohuisje.”

Hoe raak je daar verzeild?

“Ik was overspannen. Zolang ik me kan heugen, doe ik al te veel in te weinig tijd. Ik heb de dansacademie gedaan naast een zangopleiding aan het conservatorium en daarna de toneelschool. Vorig jaar speelde ik in een film, toerde ik door het land met een voorstelling en studeerde ik af. Ik merkte dat ik op was. Voor de solovoorstelling die ik wilde schrijven, had ik geen inspiratie meer. Ik dacht: misschien kom ik tot rust als ik buiten Amsterdam ga wonen, op een plek met minder prikkels. En toen kwam dit pipohuisje vrij. De mensen die de camping en het koffiehuis runnen, zijn vrienden van mijn ouders. Ik mocht er meteen intrekken.”

Is het niet eenzaam, zo afgelegen?

“Met het openbaar vervoer doe ik er lang over om bij mijn vrienden in de stad te komen, en al helemaal bij mijn familie in Noord-Brabant. Ik zie ze minder, dat is echt een nadeel. Gelukkig lopen hier leuke, creatieve mensen rond die ik kan opzoeken als ik wil. Ik help in het koffiehuis met seizoenslunches uit de eigen moestuin, met muziek- of filmavonden, en ik geef Nederlandse les aan drie buitenlandse werknemers van het hostel.”

Waar droom je van in de toekomst?

“Deze rustperiode ervaar ik als het grootste cadeau dat ik mezelf ooit had kunnen geven. Dat ik zo kan genieten van het groen, de dieren, van wandelen en zwemmen, wist ik niet. Volgend jaar ga ik in een grote voorstelling spelen. En of ik hier dan nog woon of niet; ik ga ervoor zorgen dat ik naast het theater zo veel mogelijk in de natuur ben. Een mix van beide, daar word ik het gelukkigst van.”

