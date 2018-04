Flow promo: Stadstrip Middelburg

Een sfeervol centrum, cultuur en historie en het Zeeuwse strand om de hoek: Middelburg is een prima plek voor een paar dagen weg. Dit zijn onze stadstips.

Begin met een stadswandeling langs de oude pakhuizen en gezellige pleinen en steegjes. Je komt vanzelf bij abdijtoren de Lange Jan, die je kunt beklimmen. Eenmaal boven heb je een prachtig uitzicht over de Zeeuwse eilanden. Op de Vismarkt zijn regelmatig markten met antiek en curiosa, boeken en kunst. Het is een goede plek om even te gaan zitten, bijvoorbeeld op het terras van Sint John, een koffie en theeschenkerij.

Ook een bezoek waard:

Het Zeeuws Museum, met tentoonstellingen over mode en streekdracht, kunst en natuurhistorie.

Filmhuis Cinema Middelburg, in een monumentaal pand.

Koffiebar Robuust, ook om iets te eten en met live muziek.

Over het Fletcher Hotel-Restaurant Middelburg (****)

In het hotel bevindt zich een bar met Franse uitstraling en terras, en een culinaire hotspot: Bar Bistro DuCo met uitgebreide internationale menukaart. Vlees en vis worden bereid in de Josper houtskooloven. Fletcher Hotel-Restaurant Middelburg ligt midden in het centrum en wordt omringd door historische gebouwen. Het is uitstekend bereikbaar met het ov, en na aankomst kun je de stad wandelend of met de fiets verkennen.

Speciaal voor Flow-lezers

Fletcher Hotel-Restaurant Middelburg ligt midden in het centrum. Voor Flow-lezers is er een speciaal aanbod:

Ontvangst met koffie of thee

2x overnachting

2x uitgebreid ontbijtbuffet

Tweegangendiner in Bar Bistro DuCo op de dag van aankomst

Een informatiepakket (incl. fiets- en wandelroutes), gratis wifi in het hotel

Aanbieding:

Van april t/m juni en in september en oktober van € 179 voor € 139 per persoon

In juli en augustus van € 189 voor € 159 per persoon

In november en december van € 129 voor € 89 per persoon

Meer informatie of reserveren: Fletcherhotelmiddelburg.nl/flow of bel met 0118 – 636 051.

Dit aanbod is geldig t/m aankomst op 31-12-2018 (m.u.v. feestdagen en evenementen), o.b.v. verblijf van twee personen op een standaard tweepersoonskamer. De prijs is excl. tax en handling fee (€ 2 p.p. per nacht). Er geldt een weekendtoeslag bij verblijf op vrijdagen/of zaterdagnacht (april t/m oktober: € 10 p.p. per nacht, november en december: € 5 p.p. per nacht).