Stephen Adriani gebruikt storytelling voor traumaverwerking

“Ik gebruik storytelling als een manier om betekenis te geven aan wat iemand heeft meegemaakt,” zegt Stephan Adriani, opgeleid als traumatherapeut en werkzaam bij The Healing Tribe.

“Mensen die getraumatiseerd zijn, hebben vaak een verhaal dat niet compleet is. Door de pijnlijke gebeurtenis komen lichaam en geest in een staat van overleving terecht. Ze vechten, vluchten of bevriezen. Dat duurt voort en heeft invloed op het verhaal dat ze zich herinneren. Het pijnlijke deel van wat er is gebeurd, raakt afgesplitst. Die fragmentatie kan zorgen voor onrust of passiviteit, voor het gevoel geen goed contact meer te kunnen maken of niet helemaal in het leven te staan. ‘Demonen’ noemen we dat in storytelling.”

In een biografisch vraaggesprek onderzoekt Adriani samen met de cliënt zijn verleden: “Hoe was het thuis, wat waren je dromen, wat waren je hulpbronnen? Zo ontstaat er eerst een veilige basis voordat we stapje voor stapje naar de demonen gaan. Door die vraagstelling krijg je zicht op je eigen drijfveren en kijken we: wat zou vanuit hier een mooie volgende stap zijn?

Met storytelling kun je samen een vollediger en ondersteunend verhaal voor de toekomst maken waarin ook de pijn en de veerkracht een rechtmatige plek hebben.”

