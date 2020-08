Sterrenkijken voor beginners: zo doe je dat

We slapen er iedere nacht onder, de sterrenhemel. Maar heb je er wel eens bewust naar gekeken? Met behulp van het sterrenkijk-boekje, dat als extra bij Flow 7 zit, leer je de basis van sterrenkijken.

In de sterren geschreven

Als je naar de sterren kijkt, zie je dezelfde sterren als onze voorouders. Toch zie je niet hetzelfde. Onze voorouders wisten weliswaar niet waaruit een ster bestond, ze kenden wel de sterrenhemel in detail. Ze zagen niet alleen lichtgevende stipjes, maar ook goden en symbolen: de sterrenhemel zat vol verhalen. Nu begrijpen we meer van sterren, maar in de stad zie je ze nauwelijks omdat het er ’s nachts niet echt donker meer wordt.

En je zit waarschijnlijk niet meer rond een vuur om naar iemand te luisteren die iets over een sterrenbeeld vertelt. Je kijkt misschien niet vaak meer omhoog naar de sterren om iets te ontdekken. Maar buiten de stad, tijdens een heldere nacht, zijn die oude sterren(beelden) er nog steeds.

Zo begin je

Wacht op een heldere nacht.

Ga naar een plek waar het echt pikkedonker is.

Let op de maanstonden: met volle maan is het moeilijker sterren kijken.

Het sterrenboekje

Je vindt het sterrenkijk-boekje als extra in Flow 7. In deze kleine gids vind je meer informatie over de verschillende sterren en sterrenbeelden, zodat je ze kunt leren te herkennen. Dit boekje is gemaakt in samenwerking met Uitgeverij Snor, met illustraties van Maartje Kuiper.