Stippelplant: groeier met vleugels

Bij de special Flow Wonen maakten we een boekje waarin (bijna) alles staat over de meest gangbare kamerplanten. Of ze in de zon mogen staan, hoeveel water goed voor ze is en of je er echt groene vingers voor moet hebben. Hieronder geven we tips over de Begonia maculata, oftewel de stippelplant.

Het lijkt misschien alsof iemand in de weer is geweest met een ronde kwast en een pot verf, maar zijn witte stippen zijn puur natuur. Niet voor niets wordt de Begonia maculata ook wel de stippelplant of polkadot-begonia genoemd. De vleugelvormige bladeren groeien aan lange stengels die enigszins op bamboe lijken. Deze plant komt oorspronkelijk uit Brazilië en is gewend aan een tropisch klimaat. Bij goede verzorging en regelmatig een grotere pot, kan hij wel twee meter hoog worden en meerdere keren per jaar bloeien met trossen witte of lichtrode bloemen.

Verzorgingstips

De maculata is geschikt als vensterbankplant bij een raam dat op het oosten of noorden ligt. De begonia houdt namelijk wel van licht, maar niet van felle middagzon.

Geef ‘m flink wat water en zorg dat het ook weer weg kan lopen. Hij houdt van een hoge luchtvochtigheid, maar je kunt beter niet direct zijn bladeren besproeien. Sproei in plaats daarvan water in de lucht om hem heen en zet andere planten in de buurt om de plaatselijke luchtvochtigheid op te krikken. Je kunt ‘m in het voorjaar en de zomer wekelijks plantenvoeding geven, maar dan zal-ie wel flink groeien.

De maculata groeit voornamelijk in de hoogte. Heb je ‘m liever iets kleiner? Snoei de plant dan in het voorjaar wat terug.

* Meer kamerplanten vind je in Flow Wonen.

Tekst Mila van de Wall, Julie de Graaf Illustraties Lindsay Gardner