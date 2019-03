Tabbladen in 3D

In Flow 2 staan bijzondere retro tabbladen met 3D-foto’s (ook wel stereofoto’s genoemd) die in 1924 met een speciale camera in Artis werden gemaakt.

Het diepte-effect kun je eigenlijk alleen goed zien met een ouderwets brilletje met ‘glazen’ in twee verschillende kleuren (dus niet de bril waarmee je de meeste moderne 3D-films in de bioscoop bekijkt). Misschien heb je er nog wel een in een la liggen, en anders kun je het bijvoorbeeld hier bestellen.

Zelf maken van stevig karton kan ook: knip de bril uit (gebruik eventueel deze mal) en daarna twee rondjes van cellofaan – bijvoorbeeld van een oud cd-hoesje of een raampje in een voedselverpakking. Kleur met een watervaste stift het ene ‘glas’ rood en het andere blauw (cyaan werkt het allerbest).

Kijk voor meer informatie, ook over andere materialen die je kunt gebruiken, op Wikihow.

Fotografie @Myriamds2