Te goed om weg te gooien: duurzaam eten

Eind 2015 bedacht een Deense vriendengroep de app Too good to go. Het idee is simpel: bedrijven gooien producten waar ze aan het eind van de dag van af moeten niet weg, maar bieden ze via deze app aan voor een klein prijsje.

Kopers halen hun ‘verrassingsbox’ op en redden zo een maaltijd van de vuilnisbak. De formule is zo’n succes dat de app in steeds meer landen beschikbaar is – ook in Nederland. Met deze tips wordt meedoen heel makkelijk.

Dat steeds meer supermarkten, bakkers, visboeren en andere speciaalzaken aanhaken, is goed nieuws. Om te voorkomen dat je lang moet scrollen om je favoriete winkels te vinden, kun je ze in een overzicht bij elkaar zetten door op het hartje rechtsboven te klikken.

Bestellen kan als er linksboven een groen of geel balkje staat. Vis je achter het net, kijk dan even naar het tijdstip waarop de verrassingsbox was uitverkocht. Als je de volgende dag vóór die tijd kijkt, is de kans groot dat je wel beet hebt.

Heb je een bestelling gedaan? Haal de box dan op het aangegeven tijdstip op en neem je eigen boodschappentas mee.

Het verrassingselement maakt het spannend en leuk, en meestal pakt het goed uit. Soms is het misschien niet waarop je had gehoopt, maar ook dat hoort er een beetje bij. Volgende keer beter!

Soms ontvang je zo veel eten dat je het zelf niet op krijgt. Kijk dan wat je kunt invriezen of maak er vrienden en buren blij mee.

In Flow 4 vindt je een gids met nog veel meer tips zoals deze om duurzamer te leven.

Je vindt Too good to go site hier.

Fotografie Stephanie Moody