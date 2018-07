Tekenen in Rome

In het Flow Vakantieboek kun je de illustraties van de Argentijnse María Luque bewonderen. Momenteel woont ze tijdelijk in Rome. Wat doet ze daar zoal?

Maria illustreert, maar noemt zichzelf geen illustrator. “Dat klinkt alsof ik alleen dingen in opdracht maak, maar ik werk ook met veel plezier aan allerlei persoonlijke projecten. In het Spaans noem ik mezelf een dibujante: een soort cartoonist of tekenaar die illustraties, werk in opdracht én graphic novels maakt.”

Hoe was het om illustraties voor het Vakantieboek te maken?

“Heel grappig, want ik kon het Nederlandse verhaal niet lezen. Met behulp van Google Translate, mijn eigen gevoel en de adviezen van de redactie lukte het. Het is de eerste keer dat mijn werk in Flow staat en dat was een grote wens van mij.”

Kun je iets vertellen over het tekenproces?

“Als ik niet helemaal tevreden ben met het resultaat, gooi de illustratie liever weg en begin ik opnieuw. Dat is soms beter, omdat ik dan weet wat eerder niet werkte. Het is belangrijk om je niet uit het veld te laten slaan door zo’n tegenslag. Laatst was ik bijvoorbeeld aan het tekenen in mijn schetsboek en de tekening werd heel mooi, maar ik maakte een fout. Ik dacht dat ik een mooi schetsboek had verpest, maar ik keek nog een keer en tekende een vaas over die fatale ‘fout’ – die bij nader inzien maar een klein probleem was geweest.”

Wat motiveert je?

“Ik kan er erg van genieten dat alles wat ik verzin, kan ontstaan op het papier. Soms teken ik iets wat ik graag zou willen en daarna komt het soms echt uit. Wat ik ook fijn vind als ik aan het werk ben, is hoe de tijd verstrijkt. Als ik niet teken, duren mijn dagen soms best lang. Ik doe ook graag andere dingen hoor, zoals koken, wandelen, vrienden ontmoeten of zoenen. Maar alleen als ik teken, heb ik het gevoel dat de tijd op een bepaalde manier bevriest.”

Ontstaat een idee voor een illustratie gaandeweg of maak je eerst een plan?

“Als ik begin, weet ik al of de tekening gaat lukken. Ik werk vrij snel en maak nooit schetsen. Ik vind het leuk om intuïtief te werk te gaan. Dat mijn handen bijna uit zichzelf iets op papier zetten en ik niet stilsta bij elke beweging. Ik ga graag naar een koffietentje of bibliotheek om te werken. Dan luister ik naar de gesprekken die mensen voeren en kijk door het raam naar mensen die voorbijlopen.”

Hoe is het leven in Rome?

“Ik ben hier om een boek te maken. Deze keer wordt het geen graphic novel, maar een boek met korte verhalen over schilders. Ik heb voor een kamer gehuurd voor drie maanden en ben lid geworden van de bibliotheek. Er zijn hier heel veel openbare bibliotheken en elke dag kies ik er eentje om in te werken. Mijn plan om elke dag een pagina te maken, werkt perfect. Daarna kan ik lange wandelingen maken en ijsjes eten.”

Illustratie Maria Luque Fotografie Agustina Zabala