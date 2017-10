Terug naar je roots

De details en verhalen achter je stamboom uitpluizen is leuk, en minder ingewikkeld dan je denkt, ontdekte journalist Caroline Buijs.

Waarom zou je de moeite nemen om je familiegeschiedenis te onderzoeken? Allereerst omdat het je leuk lijkt natuurlijk. Misschien heb je sowieso een algemene belangstelling voor geschiedenis en ben je nieuwsgierig naar de rol die je voorouders daarin speelden. Pyter Wagenaar – schrijver van Je stamboom onderzoeken voor dummies – noemt onder meer een uitspraak van de historicus Johan Huizinga (1872-1945) als reden: ‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden.’

Door je stamboom uit te pluizen krijg je meer inzicht in je verleden, van de weg die je familie de afgelopen eeuwen heeft afgelegd om bij jou aan te komen. Zitten er misschien familieleden tussen die hetzelfde beroep hadden als jij nu? Of die iets hebben gedaan of betekend wat jou nu juist interesseert? Je stamboom uitzoeken is ook een ideale aanleiding om op een andere manier met je ouders, ooms en tantes en misschien nog je opa en oma te kletsen. Vaak blijken dat achteraf heel waardevolle gesprekken te zijn waarbij je dingen te weten bent gekomen die je nog helemaal niet wist.