Ze noemen zichzelf teabrewistas en willen een theerevolutie ontketenen. De eerste stap hebben jeugdvrienden Sufian Alariachi en Nazish Saleem alvast gezet, met de opening van theebar T’s in Amsterdam.

Hier bestel je verse ice tea van de tap, milky tea met grappige namen als ChaChaChai of een van de vele theesmaken uit de tea wall: een plafondhoge kast vol koperen blikken met losse thee erin. De bijzondere brouwsels worden geserveerd in wijnglazen of jampotten met een rietje, en ook het interieur heeft weinig weg van de klassieke theesalon. Granaatrode tegels rondom de bar, veel beton, Edison-peertjes aan lange draden en gemoedelijke achtergrondmuziek.

“Er kan zo veel meer met thee dan veel mensen denken,” zegt eigenaar Saleem. “Wij voegen bijvoorbeeld prik of stikstof toe aan het water, waardoor je drankje extra fris of juist romig wordt. Maar ook de meer traditionele theeën kunnen vaak worden verbeterd. Wat bonen zijn voor koffie, zijn losse blaadjes voor thee, dus daar begint het mee. Je moet het de tijd geven om te trekken. Thee is slow en als het goed is, próef je de aandacht waarmee het is bereid.”