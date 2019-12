Theetuin het Kaslokaal in Oostkapelle

Samen met haar vader toverde Daniëlle een oude Zeeuwse kwekerij om tot theetuin Het Kaslokaal – bij minder mooi weer kunnen ze uitwijken naar de kas. Haar moeder zorgt voor de tuin en ook haar twee zusjes helpen geregeld mee.

“Al van jongs af aan staan we alle drie bij mijn ouders in de keuken. Nu bakken we hier met bloem van de molen en fruit van het seizoen lekkere taarten.”

Het Kaslokaal vind je op Noordweg 33a in Oostkapelle. Kijk voor meer informatie op Hetkaslokaal.nl.

Tekst Marije van de Haar-Peters Fotografie Angelique Koudenburg