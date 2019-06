Waarom thuisblijven deze zomer ook kan

Een zomer noodgedwongen thuis zitten… dat hoeft niet zo erg te zijn als het klinkt, ontdekte journalist Renate van der Zee. Het leerde haar bijvoorbeeld zien hoe mooi haar buurt in de zomer is.

Het was een ellendige zomer. Ik was gevloerd door rugklachten, een heftige zenuwpijn die uitstraalde tot in mijn tenen. Terwijl iedereen om me heen op vakantie ging, lag ik in bed de minuten te tellen totdat er weer een dag voorbij was. Door de pijn kon ik me niet eens meer op een boek concentreren.

Om iets van beweging te hebben, maakte ik één keer per dag voorzichtig een korte wandeling in mijn eigen buurt. Tijdens die wandelingen gebeurde iets wat ik niet had verwacht. Omdat ik zo langzaam moest lopen, vielen me dingen op die normaal gesproken compleet aan me voorbijgingen. Ik zag dat de tuinen in bloei stonden. Ik rook de geur van kamperfoelie, lavendel en iets wat op jasmijn leek. En ik verwonderde me over de reusachtige stokrozen die overal in de buurt omhoog waren geschoten. De bloemen hadden uitzonderlijke kleuren, van doorschijnend citroengeel tot zo donkerrood dat het zwart leek.

Die zomertuinen bezaten iets troostends. Ze maakten dat ik even de pijn vergat, dat ik ondanks mijn wanhoop toch een moment van schoonheid beleefde. Tegen mijn fysiotherapeut zei ik: “Door die rugpijn leer ik dingen te waarderen waar ik vroeger geen oog voor had.” Hij vroeg of ik dat nog een keer wilde zeggen. Ik herhaalde: “Ik leer dingen te waarderen waar ik vroeger geen oog voor had.” Later begreep ik zijn vraag: het was positief nieuws in een rottijd.

Gelukkig vond ik uiteindelijk een dokter die me voor een deel van de pijn afhielp. Ik herstelde, maar met vakantie gaan was nog steeds uitgesloten. Ik bracht de zomer thuis door en kwam erachter dat dat beslist iets had. Het was rustig in de wijk, omdat iedereen weg was. En die rust had iets weldadigs.

Lees het volledige verhaal ‘Thuisblijven is ook een optie’ in het Flow Zomerpakket.

Tekst Renate van der Zee Fotografie Chris Barbalis/Unsplash.com