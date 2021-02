Tijd voor de Geest: podcast aflevering 2 met Mark Mieras

Samen met Museum van de Geest maken we de podcastserie Tijd voor de Geest. Aflevering 2 met Mark Mieras staat nu online.

Aflevering 2: Mark Mieras

Mark Mieras is wetenschapsjournalist en is al jaren gefascineerd door de hersenen en hersenonderzoek. Hij schreef diverse boeken en veel artikelen, óók voor het Museum van de Geest.

In deze podcast geeft Mark allereerst uitleg over hoe het brein werkt. Maar natuurlijk vroegen we dóór, en zo blijkt dat Mieras prachtige ideeën heeft over de liefde en creativiteit. Zijn diepste levensdoel is om mensen in liefde te ontmoeten. Luister maar naar deze podcast, misschien snap je dan ook hoe jouw hart en jouw hersenen innig samenwerken in de liefde.

Over de podcast

In de podcastserie Tijd voor de Geest komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest, en allemaal hebben ze een creatieve geest.

Journalist Karine Hoenderdos neemt een nieuwsgierig kijkje in hun brein. Hoe komen de gasten op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook weleens spaak daarboven – en wat doen ze dan?

