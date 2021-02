Tijd voor de Geest: podcast aflevering 3 met Annaleen Louwes

Samen met Museum van de Geest maken we de podcastserie Tijd voor de Geest. Aflevering 3 met Annaleen Louwes staat nu online.

Aflevering 3

Annaleen Louwes is fotograaf. Haar foto’s tonen de broosheid, maar ook de veerkracht van het menselijk bestaan. Haar portretten vangen de échte blik, en de kenmerkende lichaamstaal van de geportretteerde. Annaleen begon als kind al met fotograferen, ze is een echte beelddenker. Maar zelf wil ze nooit op de foto. In deze podcast vertelt ze over haar persoonlijke zoektocht naar de redenen daarachter. In dit intieme gesprek geeft Annaleen een verrassende kijk in haar geest.

Voor Annaleen is Museum van de Geest niet onbekend. Ze maakte in 2010 in opdracht van het museum de tentoonstelling Louwes versus Meijers waarin zij het werk van de psychiater F.S. Meijers uit circa 1900 combineert met haar eigen autonome werk.

In het Museum van de Geest hangen drie foto’s uit de serie Black and white and (some) kind of blue or I only want to be happy. Het zijn foto’s die Louwes maakte als artist-in-residence op een psychiatrie-afdeling in New York. Zij was daar op uitnodiging van de stichting Beautiful Distress.

Over de podcast

In de podcastserie Tijd voor de Geest komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest, en allemaal hebben ze een creatieve geest.

In de serie neemt journalist Karine Hoenderdos een nieuwsgierig kijkje in hun brein. Hoe komen de gasten op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook wel eens spaak daarboven – en wat doen ze dan?

Luisteren

Illustratie Clare Owen