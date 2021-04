Tijd voor de geest: podcast aflevering 6 met Jantien de Bruin

Samen met Museum van de Geest maken we de podcastserie Tijd voor de Geest. Aflevering 6 met Jantien de Bruin staat nu online.

Jantien de Bruin is fotograaf en filmmaker. In een intieme zaal van het Museum van de Geest is haar installatie Sister Love te zien. Sister Love gaat over de zus van Jantien, die in 2015 een eind aan haar leven maakte. Meerdere objecten, zoals foto’s, video’s en brieven, tonen een zoektocht van Jantien, naar herinneringen en naar de relatie met haar zus.

In deze aflevering van Tijd voor de Geest vertelt Jantien over deze zoektocht, over het belang van alleen zijn, en over het creëren van Sister Love haar heeft geholpen in het rouwproces.

Het oeuvre van Jantien kent vaste thema’s, zoals geborgenheid, verbinding en verlies. We praten over deze thema’s en hoe ze daar een eigen kenmerkende beeldtaal voor heeft gevonden. Ook beschrijft Jantien hoe zij heeft geleerd heeft om in haar werk geheel te vertrouwen op haar intuïtie. De keuzes die zij intuïtief maakt in haar werk, zijn als puzzelstukjes die later op hun plek vallen.

Meer informatie over Sister Love, het bijbehorende boek en het werk van Jantien de Bruin vind je op Jantiendebruin.nl. In dit blog vertelt ze meer over hoe ze zorgt voor haar geest.

Over de podcast

In de podcastserie Tijd voor de Geest komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest, en allemaal hebben ze een creatieve geest.

In de serie neemt journalist Karine Hoenderdos een nieuwsgierig kijkje in hun brein. Hoe komen de gasten op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook weleens spaak daarboven – en wat doen ze dan?

Illustratie Clare Owen