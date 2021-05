Tip: het kaartspel Imagine Me

Spelletjes doen, wij houden ervan. Met dit kaartspel leer je op een andere manier naar jezelf en je identiteit te kijken.

Weet jij jezelf altijd goed te omschrijven of voor te stellen? Het kaartspel Imagine Me leert je op een andere manier naar jezelf kijken. Het draait niet om woorden en vragen, maar om visualisaties. De beelden helpen je op weg bij het voeren van een zinvol gesprek over je identiteit. De kaarten – waarmee je een collage mag samenstellen – zijn verdeeld in de categorieën persoonlijkheid, karakter en kleur. Het spel is ontworpen door Lisa den Teuling van Studio Lisa.