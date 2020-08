Tips van een psycholoog: zo start je je dag kalm

Hoe je ’s ochtends begint, zet de toon voor de verdere dag, zegt stress-expert Tanya de Wit. Ze is als psycholoog verbonden aan een Amsterdamse huisartsenpraktijk, en gespecialiseerd in stress en burn-out. In de nieuwe Flow Calm Down box vertelt Tanya hierover.

“Haasten ’s ochtends is niet alleen gewoon vervelend, maar je lichaam komt na de rust van de slaap ook onmiddellijk in een toestand van stress. Vervolgens verhindert de haast dat je helder kunt overzien wat er moet op een dag. Dat jaagt je nog verder op.”

Neem de tijd om rustig te ontbijten, adviseert De Wit, in plaats van snel even iets naar binnen te proppen tijdens het schoenen aantrekken. Neem de tijd om je aan te kleden, neem de tijd voor de reis.

Zelf staat ze op werkdagen sinds een jaar of vijf vroeger op dan haar lief is om te mediteren. “Daardoor ben ik altijd heel rustig als ik ga werken, hoe vol mijn agenda ook is. Ik ga aan de slag met ontspannen aandacht.”

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Thomas Park/Unsplash.com