Tips voor het vinden van verantwoord vrijwilligerswerk

Wil je per se met kinderen werken? Bied dan hulp aan voor langere tijd vanuit je eigen expertise en zoek een organisatie die goed scoort op de transparan­tie­index van Volunteer Correct.

Ook kun je op zoek gaan naar particuliere initiatieven die kleine ontwikkelingsorganisaties ondersteunen. Vraag je bovendien af of jouw hulp echt nodig is, of dat je het eigenlijk doet om zelf een goed gevoel te krijgen.

Je nuttig maken op reis kan natuurlijk ook door je handen uit de mouwen te steken en een school, ziekenhuis, tempel of iets anders nuttigs te helpen bouwen. Hug It Forward bouwt bijvoorbeeld ‘bottle schools’ in Zuid­Amerika waarbij ze in plaats van bakstenen gevonden plastic flessen gebruiken die met afval zijn gevuld.

Ook werken op een boerenbedrijf kan een leuke manier zijn om andere mensen en een andere cultuur te leren kennen. Via het platform WWOOF kun je op zoek gaan naar biologische boerderijen over de hele wereld waar je kunt werken tegen kost en inwoning.

Hoewel reizen op dit moment lastig is door corona, kun je er ook voor kiezen om in Nederland vrijwilligerswerk te doen.

*Een verhaal over vrijwilligerswerk in Mongolië vind je in het Flow Vakantieboek.

Tekst Bernice Nikijuluw Illustratie Lotte Dirks