Tips: zo wordt keuzes maken makkelijker

We hebben steeds meer te kiezen en dat zou een gevoel van vrijheid moeten geven. Toch levert het vaak stress op. Wat doet deze FOBO, fear of better options, met ons? In Flow 7 zoekt journalist Brenda van Osch het uit en rekent er zelf ook een beetje mee af. Hier lees hoe keuzes maken makkelijker kan worden.

Sta je voor een belangrijke keuze? Kies dan vijf persoonlijke waarden die je het meest na aan het hart liggen en toets die aan je opties. Denk bijvoorbeeld aan waarden als autonomie, avontuur, dankbaarheid, flexibiliteit, groei, inspiratie, humor, plezier, uitdaging, vreugde, erkenning, waardering, doelgerichtheid en zekerheid.

Toch wat extra hulp nodig? Bekijk deze leestips:

Lees Brenda’s hele artikel over FOBO in Flow 7.

Tekst Brenda van Osch Fotografie Javier Allegue Barros/Unsplash.com