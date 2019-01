Het gerecht van Estée Stoker

Wat maak jij op bijzondere momenten, bijvoorbeeld als er iets te vieren valt of als je troost nodig hebt? Dat vragen we aan mensen die van eten houden. Voor Estée Strooker is dit een kippenpasteitje.

Is kippenragout zoiets als je lievelingseten?

“Jazeker! Niet omdat het culinair zo spannend is, maar omdat het me aan vroeger doet denken. Mijn moeder leerde het van haar moeder. Voor mij hoort het echt bij familiedagen. Het pasteitje is iets heel simpels, maar die geur van kippenbouillon alleen al… Het vult je huis en het geeft zo’n verwelkomend gevoel als het pannetje met ragout staat te pruttelen.”

En het koken zelf, is dat onderdeel van het gevoel?

“Alles voorbereiden, de ingrediënten snijden, af en toe roeren in de pan: voor mij is dat ontspanning. Het is niet ingewikkeld, maar neemt wel wat tijd in beslag. Als mensen zeggen dat ze die tijd niet hebben, denk ik altijd: maar je kijkt wel drie uur Netflix. Mensen zoeken manieren om te ontspannen en gaan sporten of mediteren, maar koken past daar ook heel goed in. En het kan verbinden en herinneringen terugbrengen. Dat je met iets bezig bent, iets leest of ruikt en dan denkt: o ja, dat aten we vroeger thuis ook. Je pannetje opzetten, het eten laten pruttelen en af en toe even erin kijken, dat werkt volgens mij beter dan hak-hak-hak even snel iets in elkaar flansen. Dan blijf je maar in de waan van de dag.”

Lees ook: De portretten van Sarah

Is het alleen een kwestie van meer tijd nemen om te koken?

“We zouden ook weer wat meer onze zintuigen kunnen gebruiken. Veel mensen durven niet zo goed op zichzelf te vertrouwen en koken met pakjes en zakjes, omdat daarop staat hoe ze iets klaar moeten maken. Of tot wanneer iets houdbaar is. Maar als je je zintuigen gebruikt, ruik je wel of die melk zuur is. En bij tomaten die er wat minder mooi uitzien, snijd je dat plekje er gewoon af. Als je zelf je groenten snijdt, geeft dat meer voldoening dan wanneer je het voorgesneden in zakjes koopt. En het is nog lekkerder ook.”

Estée kookt is het tweede boek van chef-kok Estée Strooker en staat vol met recepten- van-vroeger, zoals dit kippenpasteitje. Sommige nog precies zoals zij ze van haar moeder of oma heeft geleerd. Andere wat opgefrist door nieuwe ingrediënten te gebruiken, liefst uit de omgeving (Spectrum).

Lees het volledige interview met Estée en het recept voor haar geliefde kippenpasteitje in Flow 8.

Interview Ellen Nij Bijvank Fotografie Sophia van den Hoek