Tuinieren voor een rustig hoofd: waarom het zo goed werkt

In deze nieuwe tijd ontdekken steeds meer mensen dat tuinieren helpt om ruimte in je hoofd te krijgen. En de tuin leert je dat er ook altijd dingen zijn die níét goed gaan, zegt de Britse psychiater Sue Stuart-Smith.

Sue Stuarth-Smith is een Britse psychiater en psychotherapeut. Haar boek Tuinieren voor de geest gaat over de relatie tussen tuinieren en geestelijke gezondheid. Ze heeft met haar man, tuinontwerper Tom Stuart-Smith, een grote tuin in Hertfordshire, Engeland.

Zorgen voor je tuin is zorgen voor je geest, zegt u in uw boek.

“Dat is zeker zo. Er zijn veel uiteenlopende manieren waarop je kunt zorgen voor je geest, maar dit is een heel krachtige. Als we tuinieren, gebeuren er namelijk dingen op verschillende niveaus. Aan de ene kant zijn de activiteiten die we in de tuin doen intrinsiek mindful. Je werkt met je handen, net als wanneer je aan het koken bent of iets creatiefs doet. Dit soort activiteiten geven je focus, waardoor het makkelijker is om in een flow te raken.

Tegelijkertijd kan de geest ook ontspannen en daardoor kunnen er ideeën opborrelen die misschien al een tijdje onbewust aanwezig waren. Of gedachten komen ineens samen, waardoor er iets nieuws ontstaat. Zonder dat je er je best voor hoeft te doen of het bewust aan het proberen bent, bekijkt je brein de dingen van verschillende kanten of geeft ze een plek. Hoe meer je je onderdompelt in het werken met je handen, hoe meer ruimte je krijgt in je hoofd om gedachten en gevoelens uit te zoeken en te verwerken.”

Heeft in de natuur zijn, zoals wandelen in het bos, dezelfde effecten?

“Een tuin is een omgeving waarin we ons veilig voelen. Dat speelt een grote rol, want daarin kun je dit soort dingen ook laten gebeuren. Traditioneel waren er in Engeland veel ommuurde tuinen, om bewoners te beschermen tegen wilde dieren. Maar zo’n afgesloten plek biedt ook bescherming voor de geest, waardoor je meer aandacht kunt geven aan hoe je je voelt.

In de natuur moet je altijd wel een beetje op je hoede zijn, een deel van je brein staat enigszins in de alarmstand. Dat gevoel gaat ver terug en stamt uit de tijd dat we nog jagers en verzamelaars waren. Het voordeel van de tuin is dat je alarm er helemaal uit kan staan. De grote ommuurde tuinen die je bij veel landhuizen hier in Engeland ziet, zijn vaak zo’n goede therapeutische omgeving voor ons omdat je fysiek op allerlei manieren beschermd wordt.”

Heeft tuinieren ook invloed op je stresslevel?

“Bewegen, buiten zijn, de zon op je gezicht en je handen in de aarde: dat verlaagt alleen al op fysiek niveau je stresslevel. Bovendien geeft tuinieren je even een pauze in je drukke leven waarin je constant wordt afgeleid. Vóór de pandemie dachten veel mensen dat ze geen tijd hadden om te tuinieren. Nu hebben ze die tijd wel, en merken ze ook hoezeer het helpt om te ontspannen als je gestrest bent. Ik hoop dat mensen er straks meer tijd voor blijven maken, in plaats van tuinieren te zien als nóg een klus die gedaan moet worden.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik mijn tuin ook lang gezien heb als een deel van het huishouden dat ik buiten moest doen. Toen ik net een tuin had, was ik de hele tijd bezig om te kijken welke klussen er nog allemaal gedaan moesten worden. Die moest ik van mezelf dan ook echt doen, waardoor het niet lukte om gewoon te zíjn in de tuin en met de natuur, en ik weer een gevoel van stress kreeg.”

Interview Sjoukje van de Kolk Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com