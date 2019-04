Typmachine-kunst

De gele Brother-typemachine die ze als meisje op de vrijmarkt kocht voor een gulden, lag jarenlang werkloos onder haar bed. Tot Jorike van Werven werd aangestoken door de typewriter art van Paul Smith en Keira Rathbone.

“Na heel veel stoeien lukt het steeds beter. Het hoeft ook niet in één keer goed te gaan en de ‘typendans’ zelf is al leuk: lekker hameren in het wilde weg.” Ze typeert graag wetenschappers of schrijvers met behulp van hun eigen teksten.

Thuisstad Utrecht is ook een inspiratiebron. “Ik hoef maar met een klapstoeltje op de fiets te springen en maak zó een mini-kantoortje tegenover de Domtoren of ergens in een parkje.”

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Jorike van Werven