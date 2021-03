Uit je routine komen: deze 5 boeken en websites helpen je verder

Soms vliegt een dag voorbij – en kom je er ’s avonds achter dat je eigenlijk alles op de automatische piloot hebt gedaan. Hoe las je meer echte aandacht en verrassing in je leven in? Deze 5 boeken helpen je met uit je routine komen.

Wij mensen zijn gewoontedieren. Wetenschappers hebben vastgesteld dat zelfs zoiets als elke dag je bed opmaken gelukkiger maakt. Net als een consequent ochtendritme waarmee je de dag goed begint, waardevolle rituelen die je tot rust brengen of de herkenning van een plek waar je graag komt. Totdat je je realiseert dat je dagen vaak exact zo verlopen als je had gepland. Je hoeft er nauwelijks nog bij na te denken, voordat je het weet is er alweer een week voorbij.

Herkenbaar? Grote kans dat je steeds vaker op de automatische piloot navigeert. Soms bijna letterlijk: als je thuiskomt, realiseer je je dat je de reis in een waas hebt afgelegd. Uit die routine komen? Deze boeken en websites kunnen een inspiratie zijn.

5x boeken en websites om uit je routine te komen

Dingen anders doen – Kleine gewoonteveranderingen voor een nóg leuker leven, Lisanne Keemink (Nieuw Amsterdam) ‘Mindgym, sportschool voor je geest – In 12 weken meer focus, rust én energie’, Wouter de Jong (Maven Publishing) ‘Wake Up!: stop met leven op de automatische piloot – 52 anti-sleurideeën voor meer plezier in je leven’, Chris Baréz-Brown (Kosmos Uitgevers) Humanetech.com – website van Center for Humane Technolog Zoek op YouTube naar ‘The money tree Amy Krouse Rosenthal’ voor de video van het geldboomexperiment.

Meer tips om uit je routine te komen? Probeer eens een nieuwe hobby.

