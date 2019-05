Upcycling: 3 websites om te starten

Upcycling is een nieuwe, duurzame manier van DIY-en en we schrijven er steeds meer over in Flow. Ben je nieuwsgierig geworden? Op deze drie websites vind je veel ideeën:

Upcyclist.co.uk

Antonia Edwards verzamelt interieur-ideeën op Upcyclist.co.uk en schreef boeken over meubels en inrichting, waaronder Renovate innovate – Reclaimed and upcycled homes (Prestel). Op haar website vind je onder meer een blog met artikelen over groener leven, duurzame meubels en kunst en er is een webshop met bijvoorbeeld gerecyclede meubels en accessoires.

Havermoutje.nl

Je zou het misschien niet verwachten van een website met deze titel, maar op Havermoutje.nl vind je naast geweldige recepten met havermout ook DIY-video’s van upcycle-projecten van creatieven Pascalle Bonnier en Mathijs Kok. Zo laten ze zien hoe je een plantenpot van kranten kunt maken, hoe je lipgloss van bijenwas en haverolie maakt en hoe je je eigen dagboekje in elkaar zet.

Planqproducts.com

De website van Anton Teeuw, waar je onder meer zijn stoel van oude jeans en een tafel gemaakt van een oude gymvloer vindt. Anton: “Als ontwerper hoop ik bedrijven, gebruikers en studenten te inspireren: zo kan het ook.”

Het complete verhaal ‘Van trash tot treasure’ plus upcycling-poster vind je in Flow 3.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Carolyn V/unsplash.com