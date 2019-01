Upcycling in Jakarta

In iedere Flow vertellen correspondenten over het dagelijks leven waar ze verblijven. In Flow 8 is dit Annemarie Kas, die zich verdiept in de enorme afvalberg van Jakarta, en de opkomst van upcycling.

In hun werklokaal even buiten Jakarta zijn twee verlegen pubers druk aan het werk. Ze maken bierglazen van oude flessen. Ffrash zit op het terrein van stichting KDM, die opvang biedt aan tientallen straatkinderen. De jongens van Ffrash (het zijn vooral jongens, soms werken er ook meisjes) wonen niet altijd, maar wel vaak, in de opvang.

Tijdens hun stage krijgen de pubers voor het eerst te maken met eisen die een werkgever ook zou stellen, vertelt Yoki. Hij is de teamleider van Ffrash en de zekere factor voor de jongeren in de werkplaats. “Ik ben ook hier opgegroeid en wil een voorbeeld voor hen zijn. Ik wil laten zien dat het goed kan komen met je, ook al kom je van de straat.”

De straatkinderen hebben rolmodellen zoals Yoki hard nodig, zegt Immanuel Abraham Nanulaitta. Vaak zijn hun ouders uit beeld of kunnen die niet voor hen zorgen. Immanuel werkt al jaren als life skills-docent bij KDM en is trots op de veranderingen bij hun kinderen. “We willen zelfbewuste volwassenen van hen maken die voor zichzelf kunnen zorgen.” Ze sporten veel, maar doen ook aan toneelspel en dansen.

Yoki probeert de jongens discipline en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. “We willen dat ze inzien dat het belangrijk is om je aan je afspraken te houden.” Dat gaat niet altijd goed, soms komen ze ’s ochtends veel te laat of zelfs helemaal niet opdagen. Je haalt het straatleven niet zomaar uit deze kinderen. Maar gelukkig komen ze soms ook wél goed terecht. Via het netwerk van de expats kunnen ze stage lopen bij grote bedrijven en krijgen ze een kans te laten zien wat ze kunnen.

Ffrash krijgt geregeld aandacht in de Indonesische media, juist door de bijzondere combinatie van vuilnis en kansen voor jongeren. Toch is de markt voor hun producten tot nu toe bescheiden. Indonesiërs vinden upcycling nog een beetje vreemd, vertelt Yoki. “Ze snappen niet waarom ze iets zouden kopen dat van vuilnis is gemaakt. ‘Ik kan het toch betalen om nieuwe spullen te kopen,’ zeggen ze. Het bewustzijn over de noodzaak om minder afval te produceren, groeit maar langzaam. Consumeren is nog altijd de norm.”

Tekst Annemarie Kas Fotografie Muhammad Fadli